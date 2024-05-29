Виктор Вембаньяма ответил на комментарий 2020 года, что он не сможет проявить себя в НБА

Виктор Вембаньяма ответил на комментарий 2020 года.

Бигмен « » написал пользователю, который сомневался в его перспективах в НБА.

В октябре 2020 года в сети появился пост «16-летний проспект НБА доминирует в соперничестве с мужчинами во время первого матча сезона во Франции». Один из пользователей оставил комментарий: «У него не получится делать это в ».

«Почему нет?» – отреагировал несколько дней назад.

Вембаньяма признан лучшим новичком сезона НБА. Его средние показатели – 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи и 3,6 блок-шота за игру.