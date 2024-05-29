Виктор Вембаньяма ответил на комментарий 2020 года, что он не сможет проявить себя в НБА
Виктор Вембаньяма ответил на комментарий 2020 года.
Бигмен «Сан-Антонио» написал пользователю, который сомневался в его перспективах в НБА.
В октябре 2020 года в сети появился пост «16-летний проспект НБА доминирует в соперничестве с мужчинами во время первого матча сезона во Франции». Один из пользователей оставил комментарий: «У него не получится делать это в НБА».
«Почему нет?» – отреагировал Виктор несколько дней назад.
Вембаньяма признан лучшим новичком сезона НБА. Его средние показатели – 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи и 3,6 блок-шота за игру.
Чел может дойти до показателей 30+15+5+5