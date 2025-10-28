«Я сделал это – и все закончилось трагично». Демаркус Казинс призвал Джейсона Тейтума не возвращаться в этом сезоне
Демаркус Казинс рекомендовал Джейсону Тейтуму не форсировать возвращение.
«Будь я на его месте, взял бы паузу на весь сезон и вернулся свежим в следующем. Говорю из собственного опыта: знаю, как сильно толкает это желание соревноваться, и оно же потом больно кусает. Поэтому я и советую – не спеши, ты уже под контрактом, вернись здоровым и начни все с чистого листа.
Если он вернется, то это будет примерно время плей-офф. Попробуй найти свой ритм в разгар плей-офф! Все, о чем я говорю, я сам пережил – и это закончилось трагично. Так что, пожалуйста, не торопись. Восстановись как следует. Да, технологии шагнули вперед, но бросать человека в огонь после разрыва ахилла – это почти невозможно», – сказал Казинс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
