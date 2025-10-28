Чет Холмгрен пропустит матч с «Сакраменто» из-за проблем со спиной
«Тандер» останутся без ключевого игрока в матче с «Кингз».
Как сообщает журналист Джеймс Хэм, Чет Холмгрен не сможет помочь своей команде в ближайшем матче из-за проблем со спиной.
Помимо него, в списке травмированных по-прежнему значатся Джейлен Уильямс, Айзейя Джо, Никола Топич, Кенрик Уильямс и Томас Сорбер.
Алекс Карузо, который пропустил последние три игры «Оклахома-Сити» из-за сотрясения мозга, в этом списке больше не указан.
