Чет Холмгрен пропустит матч с «Сакраменто» из-за проблем со спиной

«Тандер» останутся без ключевого игрока в матче с «Кингз».

Как сообщает журналист Джеймс Хэм, Чет Холмгрен не сможет помочь своей команде в ближайшем матче из-за проблем со спиной.

Помимо него, в списке травмированных по-прежнему значатся Джейлен Уильямс, Айзейя Джо, Никола Топич, Кенрик Уильямс и Томас Сорбер.

Алекс Карузо , который пропустил последние три игры «Оклахома-Сити » из-за сотрясения мозга, в этом списке больше не указан.