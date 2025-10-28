1

Чет Холмгрен пропустит матч с «Сакраменто» из-за проблем со спиной

«Тандер» останутся без ключевого игрока в матче с «Кингз».

Как сообщает журналист Джеймс Хэм, Чет Холмгрен не сможет помочь своей команде в ближайшем матче из-за проблем со спиной.

Помимо него, в списке травмированных по-прежнему значатся Джейлен Уильямс, Айзейя Джо, Никола Топич, Кенрик Уильямс и Томас Сорбер.

Алекс Карузо, который пропустил последние три игры «Оклахома-Сити» из-за сотрясения мозга, в этом списке больше не указан.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джеймса Хэм в соцсети X
logoОклахома-Сити
травмы
logoЧет Холмгрен
logoСакраменто
logoАлекс Карузо
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Милуоки» встретится с «Никс» и другие матчи
25 минут назад
Джейсон Кидд о ключевом моменте матча с «Оклахомой»: «Д’Анджело почувствовал, что у него есть хороший момент для броска – просто не попал»
сегодня, 14:59
Данк Чета Холмгрена и лэй-ап Виктора Вембаньямы с разворотом на 360 градусов стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 14:42Видео
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Милуоки» встретится с «Никс» и другие матчи
25 минут назад
«Я сделал это – и все закончилось трагично». Демаркус Казинс призвал Джейсона Тейтума не возвращаться в этом сезоне
31 минуту назад
Амаре Стаудемайр: «Когда Кармело перешел в «Никс», большая часть нашей сыгранности попросту улетучилась»
49 минут назад
Демаркус Казинс: «Уверен, что руководство «Филадельфии» уже ведет разговоры о том, как может выглядеть их будущее без Эмбиида»
сегодня, 18:59
Дрэймонд Грин: «На Востоке нет команд, способных выиграть чемпионство НБА в этом сезоне»
сегодня, 18:33
Оби Топпин выбыл как минимум на месяц
сегодня, 18:13
Полу Пирсу предъявлены официальные обвинения за вождение в нетрезвом виде
сегодня, 17:59
Айзек Окоро о «Чикаго»: «У нас менталитет «андердогов». Поэтому в каждом матче мы бьемся до конца»
сегодня, 17:37
Джефф Тиг: «Атланте» не хватает темнокожих парней»
сегодня, 17:22
Джейк Фишер: «Деандре Эйтон не выглядит игроком, с которым Лука Дончич будет играть пик-н-роллы следующие десять лет»
сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Жальгирис» встречается с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 18:01Live
Чемпионат Франции. «Лимож» играет с «Ле-Портелем»
46 минут назадLive
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
сегодня, 19:20
Еврокубок. «Паниониос» принимает «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» играет с «Арисом»
сегодня, 19:05Live
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
сегодня, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
сегодня, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
сегодня, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
сегодня, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
сегодня, 13:15
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео