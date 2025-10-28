Айзек Окоро о «Чикаго»: «У нас менталитет «андердогов». Поэтому в каждом матче мы бьемся до конца»

Форвард «Буллз» отметил бойцовский характер команды.

«Мы очень цепкая команда. У нас менталитет «андердогов». Каждый игрок в этом составе чувствует, что пришел в лигу как недооцененный. Поэтому в каждом матче мы бьемся до конца. Мы никогда не считаем, что все потеряно, пока не прозвучит финальная сирена. Нужно продолжать сражаться», – сказал Окоро после домашней победы над «Атлантой» (128:123).

«Чикаго » начал новый сезон НБА с трех побед подряд. «Буллз» обыграли «Детройт» и «Атланту» дома, а также выиграли у «Орландо» на выезде.