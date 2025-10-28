  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Амаре Стаудемайр: «Когда Кармело перешел в «Никс», большая часть нашей сыгранности попросту улетучилась»
3

Амаре Стаудемайр: «Когда Кармело перешел в «Никс», большая часть нашей сыгранности попросту улетучилась»

Стаудемайр объяснил, как переход Энтони разрушил командную игру «Никс».

«Когда я только попал в «Нью-Йорк», то видел в этом идеальный вариант. Я вырос в Нью-Йорке – переехал туда в третьем классе и прожил там несколько лет, поэтому город был мне знаком. Кроме того, там тренировал Майк Д′Антони, и я понимал, что он позволит мне раскрыть всю мою игру.

В то время многие думали, что я лишь игрок пик-н-ролла, что могу только это, но это было далеко от правды. В «Нью-Йорк» я смог показать весь свой арсенал и играть в командный баскетбол, вовлекая в игру таких ребят, как Уилсон Чендлер, Рэймонд Фелтон, Галлинари. Все эти ребята проводили свои лучшие сезоны.

Но потом мы приобрели еще одного суперзвезду – Кармело. А ему нужно много внимания. Когда он присоединился к нам, мяч перестал так активно двигаться. Кармело один из лучших в атаке, и когда получает мяч, он ищет возможность набрать очки. Так что большая часть нашей сыгранности в то время попросту улетучилась.

К тому же я начал сталкиваться с травмами во второй и третий год, что тоже влияло на игру. Так все и сложилось в «Нью-Йорке» в тот период», – поделился шестикратный участник Матча всех звезд НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
logoКармело Энтони
logoНБА
logoНью-Йорк
logoМайк Д′Антони
logoАмаре Стаудемайр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Камело Энтони предсказал MVP Виктора Вембаньямы: «Инопланетянина мы еще не видели»
17 октября, 09:33
Кармело Энтони об Энтони Эдвардсе: «Когда он начнет доминировать в посте – это будет совершенно новый уровень»
16 октября, 20:06
Кармело Энтони: «Моим лучшим сезоном из всех был сезон с «Лейкерс»
21 сентября, 05:22
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Милуоки» встретится с «Никс» и другие матчи
24 минуты назад
«Я сделал это – и все закончилось трагично». Демаркус Казинс призвал Джейсона Тейтума не возвращаться в этом сезоне
30 минут назад
Чет Холмгрен пропустит матч с «Сакраменто» из-за проблем со спиной
сегодня, 19:11
Демаркус Казинс: «Уверен, что руководство «Филадельфии» уже ведет разговоры о том, как может выглядеть их будущее без Эмбиида»
сегодня, 18:59
Дрэймонд Грин: «На Востоке нет команд, способных выиграть чемпионство НБА в этом сезоне»
сегодня, 18:33
Оби Топпин выбыл как минимум на месяц
сегодня, 18:13
Полу Пирсу предъявлены официальные обвинения за вождение в нетрезвом виде
сегодня, 17:59
Айзек Окоро о «Чикаго»: «У нас менталитет «андердогов». Поэтому в каждом матче мы бьемся до конца»
сегодня, 17:37
Джефф Тиг: «Атланте» не хватает темнокожих парней»
сегодня, 17:22
Джейк Фишер: «Деандре Эйтон не выглядит игроком, с которым Лука Дончич будет играть пик-н-роллы следующие десять лет»
сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Жальгирис» встречается с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 18:01Live
Чемпионат Франции. «Лимож» играет с «Ле-Портелем»
45 минут назадLive
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
сегодня, 19:20
Еврокубок. «Паниониос» принимает «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» играет с «Арисом»
сегодня, 19:05Live
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
сегодня, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
сегодня, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
сегодня, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
сегодня, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
сегодня, 13:15
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео