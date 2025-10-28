  • Спортс
0

Демаркус Казинс: «Уверен, что руководство «Филадельфии» уже ведет разговоры о том, как может выглядеть их будущее без Эмбиида»

По мнению Казинса, в «Сиксерс» уже обсуждают будущее команды без своего лидера.

«Когда Эмбиид находится на площадке, все понимают, что «Филадельфия» играет через него. Это совершенно другой стиль игры. А теперь, когда его минуты ограничены, мы видим абсолютно иную схему игры с участием двух защитников.

Таким образом, вопрос об уходе Эмбиида абсолютно уместен. Сейчас у фронт-офиса «Сиксерс» есть возможность понять, какой может быть команда без него.

Я уверен, что руководство уже ведет разговоры о том, как может выглядеть будущее «Филадельфии» без Эмбиида и рассматривает возможность его ухода», – сказал Казинс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
