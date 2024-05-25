Кевин Гарнетт: «Вембаньяма должен был получить награду «Лучший оборонительный игрок года»

Теги Кевин Гарнетт Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Кевин Гарнетт считает Виктора Вембаньяму лучшим оборонительным игроком года.

«Этот парень должен был получить награду «Лучший оборонительный игрок года». Плевать, что он стал лучшим новичком! Если ты доказал, что справляешься с работой, ты получаешь эту работу.

Он должен был получить награду. Мы не видели такой эффективной игры в защиты со времен кого? Дэвида Робинсона? Дикембе Мутомбо? Хакима Оладжувона? Кто еще так защищался под кольцом?

При всем уважении к остальным игрокам лиги, это мое мнение. Он доказал, что заслуживает этой награды, независимо от его статуса и количества проведенных сезонов. На месте Вемби я бы сделал 5 блок-шотов в среднем за матч в следующем сезоне», – заявил член Зала славы.

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8 комментариев
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Ответ Xellos
Мне не нравится Миннесота, но как же хочется, чтобы они выиграли чемпионат. Лицо рассистов-клоунов можете представить? Хотя они все лавры отдадут сыну Джордана наверно, когда он не самый ключевой и решающий игрок в команде.
А при чем тут расисты? В Миннисоте все черные. Там самый белый из тех кто играет это негро-азиат Кайл Андерсон
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Ответ Xellos
Я говорю про Гарнетта. Он точно рассист. Постоянно какие то уперки то Йокичу, Луки и теперь про Гобера. Систематически
Но ведь Гобер не белый. Или он недостаточно чёрный для Гарнетта?
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Да сделает ещё
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