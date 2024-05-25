Кевин Гарнетт: «Вембаньяма должен был получить награду «Лучший оборонительный игрок года»
Кевин Гарнетт считает Виктора Вембаньяму лучшим оборонительным игроком года.
«Этот парень должен был получить награду «Лучший оборонительный игрок года». Плевать, что он стал лучшим новичком! Если ты доказал, что справляешься с работой, ты получаешь эту работу.
Он должен был получить награду. Мы не видели такой эффективной игры в защиты со времен кого? Дэвида Робинсона? Дикембе Мутомбо? Хакима Оладжувона? Кто еще так защищался под кольцом?
При всем уважении к остальным игрокам лиги, это мое мнение. Он доказал, что заслуживает этой награды, независимо от его статуса и количества проведенных сезонов. На месте Вемби я бы сделал 5 блок-шотов в среднем за матч в следующем сезоне», – заявил член Зала славы.