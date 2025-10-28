18

Джефф Тиг: «Атланте» не хватает темнокожих парней»

Экс-игрок НБА заявил, что «Хокс» не хватает «брутальных» игроков для прогресса.

«Не хочу говорить ничего плохого о «Атланте». Вы же знаете, это моя любимая команда в лиге. Но нам нужны темнокожие парни. Серьезно.

Речь даже не о расизме, просто нам нужен кто-то с внутренним стержнем, с какой-то злостью, напором. Это может быть и светлокожий парень, как Диллон Брукс.

Мне нравится Заккари Рисаше, но... нет.Он хороший игрок, но нам нужен кто-то другой для этой роли», – заявил Тиг в подкасте Club 520.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
