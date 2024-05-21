Виктор Вембаньяма – первый новичок в истории НБА, попавший в 1-ю символическую пятерку по игре в защите

НБА объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2023/2024.

Центровой « » стал первым новичком в истории , попавшим в первую символическую пятерку по игре в защите.

20-летний француз получил 86 голосов за включение в первую сборную и занял второе место по этому показателю, уступив только лучшему оборонительному игроку сезона Руди Гоберу («Миннесота»).

Ранее только пяти игрокам удавалось в первом сезоне в лиге попасть в символическую оборонительную пятерку. Это Карим (1969/70), (1984/85), Манут Бол (1985/86), Дэвид Робинсон (1989/90) и Тим Данкан (1997/98). Все были включены во вторую пятерку.