Полу Пирсу предъявлены официальные обвинения за вождение в нетрезвом виде

Экс-звезду НБА обвиняют по двум пунктам после ареста в Лос-Анджелесе.

По данным TMZ, Полу Пирсу были предъявлены официальные обвинения за управление автомобилем в нетрезвом виде. Согласно судебным документам Пирс обвиняется по двум пунктам: вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение допустимого уровня алкоголя в крови.

Обвинения последовали через две недели после его ареста 7 октября, когда сотрудники Калифорнийской дорожной полиции якобы обнаружили Пирса спящим за рулем его Range Rover в пробке на одной из автомагистралей Лос-Анджелеса.

