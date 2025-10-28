Полу Пирсу предъявлены официальные обвинения за вождение в нетрезвом виде
Экс-звезду НБА обвиняют по двум пунктам после ареста в Лос-Анджелесе.
По данным TMZ, Полу Пирсу были предъявлены официальные обвинения за управление автомобилем в нетрезвом виде. Согласно судебным документам Пирс обвиняется по двум пунктам: вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение допустимого уровня алкоголя в крови.
Обвинения последовали через две недели после его ареста 7 октября, когда сотрудники Калифорнийской дорожной полиции якобы обнаружили Пирса спящим за рулем его Range Rover в пробке на одной из автомагистралей Лос-Анджелеса.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TMZ
