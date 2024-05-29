Тайриз Халибертон: «Хотел играть в третьем матче, но клуб не позволил мне наломать дров»

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон прокомментировал ситуацию с травмой ноги.

Лидер «Индианы» повредил мышцу задней поверхности бедра во втором матче с «Бостоном», после чего с трудом передвигался. Тем не менее, разыгрывающий намеревался сыграть в третьей встрече.

Халибертон все же пропустил третий и четвертый матчи, «Пэйсерс» всухую проиграли в финале Востока.

«В день третьего матча позвонил своим агентам и сказал: «Эй, я чувствую себя хорошо. Скажу честно, мне все равно, что вы говорите, я попробую сыграть».

Но состоялась встреча с участием людей из нашего фронт-офиса, с агентами, со всеми. Они сделали свою работу – защитили меня от самого себя и не позволили играть в третьем матче. Я понимаю долгосрочные последствия, когда ты можешь повредить подколенное сухожилие, так что очень благодарен организации за то, что помогли мне не наломать дров.

Если говорить о травме как таковой, то это огромное разочарование. Очень обидно. Ты так усердно работаешь, чтобы чего-то добиться, и случается нечто такое, что от тебя не зависит. Понятно, что это сильно расстроило. Но что мне стало понятно, так это то, что обычно в плей-офф побеждает более здоровая команда. У «Селтикс» чертовски хорошая команда. «Бостон» в порядке, но меня очень расстроило то, как я играл до травмы и как мы играли в целом, всей командой», – рассказал Халибертон.

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