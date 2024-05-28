Шансы «Индианы» на победу в трех матчах серии с «Бостоном» составляли больше 90 процентов

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Индиана» упустила крупное преимущество в трех матчах серии с «Бостоном».

Согласно графику вероятности ESPN, шансы «Пэйсерс» на победу в 1-м, 3-м и 4-м матчах в заключительной четверти составляли больше 90 процентов.

В 1-м матче «Индиана» выигрывала «+3» за 10 секунд до конца – вероятность победы составляла 97,4%, в 3-м матче – «+8» за 2:38 до конца (93,8%), в 4-м матче – «+9» за 8:42 до конца (90,6%).

«Индиана» проиграла «Бостону» в финале Восточной конференции со счетом 0-4.

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2 комментария
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получается, что Бостон научился концовки выигрывать
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