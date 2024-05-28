Шансы «Индианы» на победу в трех матчах серии с «Бостоном» составляли больше 90 процентов

«Индиана» упустила крупное преимущество в трех матчах серии с «Бостоном».

Согласно графику вероятности ESPN, шансы «Пэйсерс» на победу в 1-м, 3-м и 4-м матчах в заключительной четверти составляли больше 90 процентов.

В 1-м матче «Индиана» выигрывала «+3» за 10 секунд до конца – вероятность победы составляла 97,4%, в 3-м матче – «+8» за 2:38 до конца (93,8%), в 4-м матче – «+9» за 8:42 до конца (90,6%).

« » проиграла « » в финале Восточной конференции со счетом 0-4.