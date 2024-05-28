Тайриз Халибертон пропустил 4-й матч против «Бостона»
Тайриз Халибертон вынужден был пропустить четвертый матч серии против «Бостона».
Лидеру «Индианы» пришлось покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. После этого он пропустил третью и четвертую игры противостояния.
В понедельник «Селтикс» победили в гостях со счетом 105:102 и уверенно закрыли финальную серию Восточной конференции (4-0).
В 15 матчах плей-офф-2024 Халибертон набирал 18,7 очка, 4,8 подбора и 8,2 передачи в среднем за игру.