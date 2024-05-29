Кайри Ирвинг впервые проиграл матч, в котором можно было закрыть серию плей-офф. Его результат – 14-1
«Даллас» упустил первый шанс оформить выход в финал НБА.
Во вторник «Мэверикс» на своей площадке уступили «Тимбервулвз» в четвертом матче решающей серии Западной конференции – 100:105, 3-1.
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг впервые в карьере проигрывает в матче, в котором у его команды был шанс закрыть серию плей-офф. Ранее его результат в подобных встречах составлял 14-0.
Ирвинг являлся единственным игроком в истории НБА, который не потерпел ни одного поражения в 10+ матчах, в которых мог закрыть серию.
Кайри набрал 16 очков и 4 передачи при 6 из 18 с игры.