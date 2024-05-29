Кайри Ирвинг впервые проиграл матч, в котором можно было закрыть серию плей-офф. Его результат – 14-1

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

«Даллас» упустил первый шанс оформить выход в финал НБА.

Во вторник «Мэверикс» на своей площадке уступили «Тимбервулвз» в четвертом матче решающей серии Западной конференции – 100:105, 3-1.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг впервые в карьере проигрывает в матче, в котором у его команды был шанс закрыть серию плей-офф. Ранее его результат в подобных встречах составлял 14-0.

Ирвинг являлся единственным игроком в истории НБА, который не потерпел ни одного поражения в 10+ матчах, в которых мог закрыть серию.

Кайри набрал 16 очков и 4 передачи при 6 из 18 с игры.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Beyond godlike стрик сняли с него волки, срубят теперь голду на билетах домашнего матча
+2
0
+2
вот лошара)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий