Лука Дончич: «Это поражение на мне. Я не дал нужной энергии»
Лука Дончич взял на себя вину за поражение в четвертом матче серии с «Вулвз».
Звездный разыгрывающий оформил 6-й трипл-дабл в плей-офф-2024 – 28 очков, 15 подборов и 10 передач. При этом он реализовал лишь 7 из 21 с игры, включая 1 из 5 в четвертой четверти.
«Мэверикс» уступили 100:105, 3-1.
«Это поражение на мне. Я не дал нужной энергии. Должен быть лучше.
Они выиграли один матч. Мы должны сконцентрироваться на следующем», – сказал баскетболист «Далласа».
А матч Ирвинг продул конечно же