Лука Дончич: «Это поражение на мне. Я не дал нужной энергии»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич взял на себя вину за поражение в четвертом матче серии с «Вулвз».

Звездный разыгрывающий оформил 6-й трипл-дабл в плей-офф-2024 – 28 очков, 15 подборов и 10 передач. При этом он реализовал лишь 7 из 21 с игры, включая 1 из 5 в четвертой четверти.

«Мэверикс» уступили 100:105, 3-1.

«Это поражение на мне. Я не дал нужной энергии. Должен быть лучше.

Они выиграли один матч. Мы должны сконцентрироваться на следующем», – сказал баскетболист «Далласа».

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10 комментариев
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Лука конечно сегодня много мимо кассы выдал , но и Кайри сыграл не на уровне
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Это поражение на Ирвинге. Лука хотя бы передачи делал, штрафные бил, трёшку в конце сумасшедшую забросил. Кайри мазал всё, да ещё и потеря ужасная в конце.
+6
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+4
Впрягся за кента, респект!
+4
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+3
Ответ Mr Gendalf
Там Порзингис просит сильно не напрягаться ещё пару игр, рукоплещет вашей зарубе с Минькой
Какая разница сколько игр если даты финалы определены заранее ?)
+6
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Видать, ударил по пончикам после 3-й победы
+1
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3 подряд на выезде Даллас вряд ли возьмет. 6 матч просматривается
А матч Ирвинг продул конечно же
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Ответ Дедушкин самогон
Какая разница сколько игр если даты финалы определены заранее ?)
Действительно. Или отдохнуть недельку до финала, или после мясорубки сразу на свежего соперника
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