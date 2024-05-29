Лука Дончич: «Это поражение на мне. Я не дал нужной энергии»

Лука Дончич взял на себя вину за поражение в четвертом матче серии с «Вулвз».

Звездный разыгрывающий оформил 6-й трипл-дабл в плей-офф-2024 – 28 очков, 15 подборов и 10 передач. При этом он реализовал лишь 7 из 21 с игры, включая 1 из 5 в четвертой четверти.

«Мэверикс» уступили 100:105, 3-1.

«Это поражение на мне. Я не дал нужной энергии. Должен быть лучше.

Они выиграли один матч. Мы должны сконцентрироваться на следующем», – сказал баскетболист « ».