Крис Финч: «Попадания Таунса были очень важны для нас»

Теги Даллас Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Крис Финч рассказал о преображении Карла-Энтони Таунса.

В четвертом матче серии с «Далласом» (105:100, 1-3) бигмен «Миннесоты» набрал 25 очков, 20 из них пришлись на вторую половину.

Таунс, который по итогам первых трех матчей попадал 28% с игры, во вторник реализовал 9 из 13, включая 5 бросков из-за дуги.

«Таунс нашел себя в проходах под кольцо. Играл быстро, действовал сразу после получения. Сохранял уверенность в себе. 

Он особо не искал возможностей атаковать из-за дуги до начала второй половины. Но оказался готов к этому. И это были очень важные попадания», – заявил главный тренер «волков».

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