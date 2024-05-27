Дерек Лайвли не примет участия в четвертом матче «Далласа» против «Миннесоты»

Дерек Лайвли получил растяжение шеи.

Центровой пропустит четвертый матч финала Западной конференции.

Участие Макси Клебера в игре под вопросом. Форвард провел тренировку с основным составом команды. Клебер близок к восстановлению после травмы плеча.

Статус защитника в заявке на матч снова «под вопросом» в связи с проблемами с правым коленом и левым голеностопом.