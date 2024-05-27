Дерек Лайвли не примет участия в четвертом матче «Далласа» против «Миннесоты»

Теги травмы Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Макси Клебер Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли получил растяжение шеи.

Центровой пропустит четвертый матч финала Западной конференции.

Участие Макси Клебера в игре под вопросом. Форвард провел тренировку с основным составом команды. Клебер близок к восстановлению после травмы плеча.

Статус защитника Луки Дончича в заявке на матч снова «под вопросом» в связи с проблемами с правым коленом и левым голеностопом.

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6 комментариев
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Ответ vindorde@yandex.ru
Бостон сегодня закроет серию, каким образом они отдохнут и восстановятся?
Финал НБА начинается 6 июня. Чем раньше закроешь серию, тем больше времени отдохнуть и восстановиться.
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Надеюсь, парни соберутся, и закроют завтра серию, чтобы немного отдохнуть и восстановиться. Не хочу, чтобы Бостон дошёл по красной дорожке до конца
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Это печально. Надеюсь, к финалу поправится.
Закрыть позицию Ц одним Гэффордом сложновато, тем более, что Кидд применял ротацию 50/50.
А уж труп Пауэлла на подменку Гэффорду...Да в финале конфы. Ну, такое.
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Ответ Денис Кёнигсберг
Надеюсь, парни соберутся, и закроют завтра серию, чтобы немного отдохнуть и восстановиться. Не хочу, чтобы Бостон дошёл по красной дорожке до конца
Бостон сегодня закроет серию, каким образом они отдохнут и восстановятся?
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Ответ Ronaldo187
Финал НБА начинается 6 июня. Чем раньше закроешь серию, тем больше времени отдохнуть и восстановиться.
целая неделя до финальной серии при идеальном раскладе? не знал, спасибо
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Ответ Ronaldo187
Финал НБА начинается 6 июня. Чем раньше закроешь серию, тем больше времени отдохнуть и восстановиться.
Неделя вне соревновательного ритма - это уж даже перебор.
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