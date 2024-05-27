Дерек Лайвли не примет участия в четвертом матче «Далласа» против «Миннесоты»
Дерек Лайвли получил растяжение шеи.
Центровой пропустит четвертый матч финала Западной конференции.
Участие Макси Клебера в игре под вопросом. Форвард провел тренировку с основным составом команды. Клебер близок к восстановлению после травмы плеча.
Статус защитника Луки Дончича в заявке на матч снова «под вопросом» в связи с проблемами с правым коленом и левым голеностопом.
Закрыть позицию Ц одним Гэффордом сложновато, тем более, что Кидд применял ротацию 50/50.
А уж труп Пауэлла на подменку Гэффорду...Да в финале конфы. Ну, такое.