Демар Дерозан: «Хотел бы остаться в «Чикаго» и разобраться с незавершенными делами»

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Демар Дерозан заявил, что хотел бы «завершить дела» в «Чикаго».

«Чикаго – великолепный город, я люблю его. «Буллс» – великолепный клуб. Я определенно хотел бы остаться и разобраться с незавершенными делами», – сказал форвард «Чикаго».

По информации обозревателя HoopsHype Майка Скотто, «Буллс» нацелены на борьбу за высокие места в следующем сезоне и хотят продлить контракт с 34-летним игроком.

В 81 матче регулярки Дерозан набирал 24,0 очка, 4,3 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.

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2 комментария
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Это какие дела у него незавершенные - наконец-то пройти Майами в плей-ин? Амбициозная цель.
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могут быть еще миллионы незавершенных дел...
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