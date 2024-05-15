Демар Дерозан: «Хотел бы остаться в «Чикаго» и разобраться с незавершенными делами»
Демар Дерозан заявил, что хотел бы «завершить дела» в «Чикаго».
«Чикаго – великолепный город, я люблю его. «Буллс» – великолепный клуб. Я определенно хотел бы остаться и разобраться с незавершенными делами», – сказал форвард «Чикаго».
По информации обозревателя HoopsHype Майка Скотто, «Буллс» нацелены на борьбу за высокие места в следующем сезоне и хотят продлить контракт с 34-летним игроком.
В 81 матче регулярки Дерозан набирал 24,0 очка, 4,3 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.