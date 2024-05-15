Никола Йокич лидирует в НБА по набранным очкам 1 на 1. Ивица Зубац – лучший по игре 1 на 1 против Йокича

Теги Денвер Клипперс Миннесота НБА Демар Дерозан НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Руди Гобер Никола Йокич Ивица Зубац Баскетбол

Опубликован рейтинг игроков НБА по набранным очкам 1 на 1 в изоляции или краске.

Первое место в списке занимает Никола Йокич. Центровой «Денвера» набрал 3 212 очков в 2 678 атаках (1,2 очка в среднем за атаку).

На втором месте – атакующий защитник «Чикаго» Демар Дерозан (1,19), на третьем – разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард (1,17).

Также опубликован рейтинг игроков, которые лучшего всех защищаются против Йокича 1 на 1. Лучшим по этому показателю является центровой «Клипперс» Ивица Зубац (0,68 очка в среднем за атаку). Центровой «Миннесоты» Руди Гобер занимает 11-е место в списке с показателем 1,29.

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3 комментария
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кстати Дрэймонду на заметку - Юсуф против Джокера защищается чуть лучше, чем сам Грин. А то "нет центра" в Санс, угу)
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Ответ Максим Макеев
только братья славяне могут остановить славянина
хорват и босниец славяне?
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