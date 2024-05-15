Никола Йокич лидирует в НБА по набранным очкам 1 на 1. Ивица Зубац – лучший по игре 1 на 1 против Йокича

Опубликован рейтинг игроков НБА по набранным очкам 1 на 1 в изоляции или краске.

Первое место в списке занимает . Центровой « » набрал 3 212 очков в 2 678 атаках (1,2 очка в среднем за атаку).

На втором месте – атакующий защитник «Чикаго» (1,19), на третьем – разыгрывающий «Милуоки» (1,17).

Также опубликован рейтинг игроков, которые лучшего всех защищаются против Йокича 1 на 1. Лучшим по этому показателю является центровой « » Ивица Зубац (0,68 очка в среднем за атаку). Центровой «Миннесоты» Руди Гобер занимает 11-е место в списке с показателем 1,29.