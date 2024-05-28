Велимир Перасович: «ЦСКА доминировал над нами с первой до последней секунды»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА в 2-м матче финала (83:94).

«Поздравляю ЦСКА. Они доминировали над нами с первой до последней секунды. Это один из тех матчей, когда мы пытались, но не имели практически ни одного шанса.

Полагаю, что первая четверть задала вектор дальнейшему ходу игры. После этого старались, пытались, боролись, но у нас не хватило сил на камбэк. Ближе всего УНИКС подобрался к ЦСКА на «-6» в третьей четверти. Однако затем допустили несколько ошибок в защите, а соперники очень хорошо атаковали.

У нас возникли проблемы в защите, а армейцы атаковали нас очень разнопланово и всегда успешно. Так что нам многое нужно изменить, если хотим быть конкурентными в Москве», – сказал главный тренер УНИКСа.

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1 комментарий
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Потому что на площадке были «мужики в форррррме!»
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