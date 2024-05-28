Андреас Пистиолис: «Если не будем оставаться сосредоточенными, УНИКС накажет нас»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис прокомментировал победу над УНИКСом во 2-м матче финала.

«Считаю, мы провели отличный матч и забрали победу. От начала и до конца игры команда выглядела очень уверенно и лидировала на протяжении всей встречи.

Нам удалось улучшить те моменты, в которых хотели прибавить по сравнению с предыдущим матчем. В большинстве ситуаций, хоть и не во всех, игроки принимали верные решения. Безусловно, еще остается много компонентов, которые можем усовершенствовать к третьей игре. Именно этим и собираемся заняться.

Мы еще не выполнили главную задачу. Нам нужно одержать еще две победы. Важно сохранять концентрацию, потому что наш соперник показывает нам, что готов воспользоваться любой ошибкой. Если не будем оставаться сосредоточенными, УНИКС накажет нас», – сказал главный тренер ЦСКА.

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Красавчик Грек,опять зделал ЦСКА величественным клубом!
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