Валтер Тавареш и «Реал» подпишут продление контракта на 5 лет

«Реал» намерен сохранить Валтера Тавареша до конца карьеры.

Центровой из Кабо-Верде подпишет продление контракта с мадридским клубом на пять лет.

Согласно источникам Eurohoops, годовая чистая зарплата будет составлять около 3 миллионов евро, что нарушает обычный порядок работы « », согласно которому потолок зарплат в команде до вычета налогово составляет 3 миллиона евро.

Согласно сообщению Eurohoops, сообщения об интересе к Таварешу в НБА были преувеличены. Реальным конкурентом «Реала» был греческий «Панатинаикос», который теоретически был готов предложить более высокую годовую зарплату.