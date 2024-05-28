Валтер Тавареш и «Реал» подпишут продление контракта на 5 лет

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Эди Тавареш Баскетбол

«Реал» намерен сохранить Валтера Тавареша до конца карьеры.

Центровой из Кабо-Верде подпишет продление контракта с мадридским клубом на пять лет.

Согласно источникам Eurohoops, годовая чистая зарплата Тавареша будет составлять около 3 миллионов евро, что нарушает обычный порядок работы «Реала», согласно которому потолок зарплат в команде до вычета налогово составляет 3 миллиона евро.

Согласно сообщению Eurohoops, сообщения об интересе к Таварешу в НБА были преувеличены. Реальным конкурентом «Реала» был греческий «Панатинаикос», который теоретически был готов предложить более высокую годовую зарплату.

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