Эди Тавареш ведет переговоры о продлении с «Реалом»: «Сделаю все, что могу, чтобы продолжать играть на высшем уровне. Хочу оставить свой след»

Эди Тавареш продолжает переговоры о продлении контракта с «Реалом».

«Сделаю все, что могу, чтобы продолжать играть на высшем уровне. Не хочу задерживаться в « » просто так. Хочу оставить свой след.

Люди говорят, что я играл хуже в этом сезоне из-за окончания текущего контракта, но это не так. Это случилось по совокупности обстоятельств в этом году. И просто совпало с истечением прошлого продления. Завершение контракта не влияет на качество моей игры.

Всегда нужно делать все максимально хорошо, и получишь то, что ты заслуживаешь. Или не сразу, но надо продолжать стараться, и все будет. Нельзя беречь себя, стараться избегать травм, потому что тогда у тебя не будет места ни здесь, ни где-либо еще.

Если переговоры завершатся успешно, и я останусь в Мадриде, будет здорово. Я счастлив тут. Мои сыновья родились здесь. Нам нравится культура, город, люди, идея и значение «Реала». Это место заставляет меня быть лучше, здесь нельзя расслабляться, нужно пытаться быть первым. Никогда нельзя загадывать, но надеюсь остаться», – рассказал Тавареш.

попал во вторую сборную сезона Евролиги. 32-летний центровой провел сезон на спаде, набирая 9,6 очка, 6,6 подбора и 1,5 блок-шота.

«Реал» встретится с «Олимпиакосом» в «Финале четырех» .