Эди Тавареш подпишет трехлетнее продление контракта с «Реалом»

Теги Портленд Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА чемпионат Испании Эди Тавареш Баскетбол

Переговоры Эди Тавареша и «Реала» подошли к концу.

32-летний центровой подпишет трехлетнее соглашение с мадридским клубом. Стороны долго не могли договориться о деталях нового контракта. Тавареш является наиболее высокооплачиваемым игроком «Реала».

Центровой провел не лучший сезон, набирая 9,6 очка, 6,6 подбора и 1,5 блок-шота в Евролиге.

Тавареш признавался MVP «Финала четырех» и дважды лучшим защитным игроком Евролиги. Прошлым летом центровым интересовался «Портленд».

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