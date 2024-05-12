Эди Тавареш подпишет трехлетнее продление контракта с «Реалом»

Переговоры Эди Тавареша и «Реала» подошли к концу.

32-летний центровой подпишет трехлетнее соглашение с мадридским клубом. Стороны долго не могли договориться о деталях нового контракта. является наиболее высокооплачиваемым игроком « ».

Центровой провел не лучший сезон, набирая 9,6 очка, 6,6 подбора и 1,5 блок-шота в .

Тавареш признавался MVP «Финала четырех» и дважды лучшим защитным игроком Евролиги. Прошлым летом центровым интересовался « ».