Уэйд Болдуин и Эди Тавареш – во второй символической пятерке сезона-2023/24 Евролиги

Евролига объявила состав второй сборной сезона-2023/24.

Во вторую символическую пятерку вошли: Костас Слукас («Панатинаикос»), Уэйд Болдуин («Маккаби»), Лоренцо Браун («Маккаби»), (« »), Уолтер Тавареш («Реал»).

Трехкратный член первой сборной (2021-23) центровой «Реала» оказался во второй пятерке после спада в регулярном чемпионате. Центровой в пятый раз попадает в сборные сезона.

Разыгрывающий «Маккаби» Уэйд Болдуин второй раз подряд попадает во вторую пятерку.

Защитник «Маккаби» Лоренцо Браун уступил свое прошлогоднее место в первой сборной.

Разыгрывающий « » Костас Слукас вернулся в пятерку после годового отсутствия. 34-летний баскетболист трижды попадал в итоговые сборные сезона.