Уэйд Болдуин и Эди Тавареш – во второй символической пятерке сезона-2023/24 Евролиги
Евролига объявила состав второй сборной сезона-2023/24.
Во вторую символическую пятерку вошли: Костас Слукас («Панатинаикос»), Уэйд Болдуин («Маккаби»), Лоренцо Браун («Маккаби»), Марио Хезоня («Реал»), Уолтер Тавареш («Реал»).
Трехкратный член первой сборной Евролиги (2021-23) центровой «Реала» Эди Тавареш оказался во второй пятерке после спада в регулярном чемпионате. Центровой в пятый раз попадает в сборные сезона.
Разыгрывающий «Маккаби» Уэйд Болдуин второй раз подряд попадает во вторую пятерку.
Защитник «Маккаби» Лоренцо Браун уступил свое прошлогоднее место в первой сборной.
Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас вернулся в пятерку после годового отсутствия. 34-летний баскетболист трижды попадал в итоговые сборные сезона.