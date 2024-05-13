Уэйд Болдуин и Эди Тавареш – во второй символической пятерке сезона-2023/24 Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Реал Баскетбол - видео Костас Слукас Марио Хезоня Лоренцо Браун Эди Тавареш Уэйд Болдуин Баскетбол

Евролига объявила состав второй сборной сезона-2023/24.

Во вторую символическую пятерку вошли: Костас Слукас («Панатинаикос»), Уэйд Болдуин («Маккаби»), Лоренцо Браун («Маккаби»), Марио ХезоняРеал»), Уолтер Тавареш («Реал»).

Трехкратный член первой сборной Евролиги (2021-23) центровой «Реала» Эди Тавареш оказался во второй пятерке после спада в регулярном чемпионате. Центровой в пятый раз попадает в сборные сезона.

Разыгрывающий «Маккаби» Уэйд Болдуин второй раз подряд попадает во вторую пятерку.

Защитник «Маккаби» Лоренцо Браун уступил свое прошлогоднее место в первой сборной.

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас вернулся в пятерку после годового отсутствия. 34-летний баскетболист трижды попадал в итоговые сборные сезона.

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1 комментарий
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Непростой сезон вышел для Брауна, где-то ему конечно травма помешала, но тем не менее. Считаю Ховард со своей статой и тем что помог Басконии выйти в четвертьфинал наработал на вторую пятерку.
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