Велимир Перасович: «Переломить ход серии с ЦСКА планируем за счет улучшения защитных действий»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович оценил расклад сил перед 2-м матчем серии с ЦСКА.

В первой встрече финального противостояния плей-офф Лиги ВТБ УНИКС Перасовича уступил со счетом 95:96.

«Переломить ход серии в свою пользу мы планируем за счет улучшения защитных действий. Понимаем, что наш соперник – отличная команда. В первом матче мы также продемонстрировали хороший баскетбол, однако этого оказалось недостаточно для победы. Постараемся прибавить в определенных компонентах и сыграть лучше.

В составе ЦСКА много высококлассных игроков, которые наказывают за каждую ошибку. Нам нужно показать солидный баскетбол и максимально затруднить соперникам игру.

Армейцы очень хорошо знают, как выигрывать ключевые матчи. В финале УНИКСу противостоит команда, составленная из игроков с многолетним опытом выступлений на высоком уровне в Евролиге. Нам придется чрезвычайно тяжело, если мы не покажем той же энергии, которую демонстрирует ЦСКА», – сказал Перасович.

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