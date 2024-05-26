Велимир Перасович о последней атаке: «Ожидали, что Рейнольдс постарается заработать фол»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Баскетбол

Велимир Перасович раскрыл план УНИКСа на последнюю атаку в 1-м матче с ЦСКА.

«Каков был план на последнее владение за 3 секунды до сирены, когда Рейнольдс начал проход, а затем сделал скидку на периметр?

Перед ним была открытая площадка. Мы хотели, чтобы Джален атаковал один в один, поскольку считаем, что он превосходит своего соперника в скорости. Поскольку Рейнольдс большой, мы ожидали, что он постарается заработать фол. Но, к сожалению, ситуация сложилась не так, как мы планировали», – сказал главный тренер УНИКСа.

Московский ЦСКА вырвал победу у казанского УНИКСа в первом выездном матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (96:95, 1-0).

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