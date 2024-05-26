Велимир Перасович о 1-м матче финала: «Тяжелое поражение из-за того, каким образом оно произошло»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА в 1-м матче финальной серии.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу.

К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжелое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», – передает слова главного тренера УНИКСа официальный сайт Лиги ВТБ.

Московский ЦСКА вырвал победу у казанского УНИКСа в первом выездном матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (96:95, 1-0).

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