Велимир Перасович о 1-м матче финала: «Тяжелое поражение из-за того, каким образом оно произошло»

Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА в 1-м матче финальной серии.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу.

К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжелое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», – передает слова главного тренера УНИКСа официальный сайт Лиги ВТБ.

Московский ЦСКА вырвал победу у казанского в первом выездном матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (96:95, 1-0).