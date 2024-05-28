Джо Маззулла стал самым молодым тренером с 1969 года, который вывел команду в финал НБА

Теги Бостон НБА Билл Расселл НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла вывел «Бостон» в финальную серию НБА.

35-летний Маззулла стал самым молодым главным тренером с 1969 года, которому удалось дойти со своей командой до решающей серии сезона.

В 1969 году Билл Расселл вывел «Бостон» в финал в возрасте 35 лет, на тот момент он был на несколько месяцев моложе нынешнего Маззуллы.

В финальной серии Восточной конференции «Селтикс» справились с «Пэйсерс» в четырех встречах. Маззулла проводит второй сезон в качестве главного тренера клуба НБА.

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16 комментариев
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Ответ BryantSamara
на таком переломаном востоке команда и без тренера бы дошла до финала
Команда без тренера и без игроков - Милуоки - в финал не вышла.
Команда без игроков, но с тренером, - НЙ - в финал не вышла.
Команда с игроками и с тренером - Индиана - в финал не вышла.
А в финал вышла команда без тренера, с 2 чокерами, дедом и долговязым травматиком - Бостон.
+34
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+33
Ответ BryantSamara
на таком переломаном востоке команда и без тренера бы дошла до финала
Да что там без тренера, даже с Доком Риверсом вышли бы в финал
+28
-4
+24
на таком переломаном востоке команда и без тренера бы дошла до финала
+11
-6
+5
Похоже, это год Бостона. Провели сильный сезон, на изи плов, на голову выше всех на относительно слабом востоке. Есть опыт финала. Звёзды легли как надо, вопрос только - сможет ли всё это забороть банда из Техаса.
Достойный финал нас ожидает.
+4
-1
+3
Ответ szpakouski
Команда без тренера и без игроков - Милуоки - в финал не вышла. Команда без игроков, но с тренером, - НЙ - в финал не вышла. Команда с игроками и с тренером - Индиана - в финал не вышла. А в финал вышла команда без тренера, с 2 чокерами, дедом и долговязым травматиком - Бостон.
Прекрасный комментарий )) Можно ещё добавить двух, лысого и с "прической-шваброй", которые по мнению многих здешних "знатоков" непонятно за что были включены в пятерки лучших защищающихся ))
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Ответ Voodooosh
Весь мир за Даллас в финале
Не знаю, может быть, весь ваш мир, состоящий из пациентов той клиники, которая так красочно описана в фильме "Пролетая над гнездом кукушки", будет болеть в финале за Даллас, однако, в реальном мире они ещё не в финале.
+4
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Ответ Voodooosh
Весь мир за Даллас в финале
Я за Бостон болею, так что не весь мир)
+3
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Эх Джо, а ведь мог бы быть самым молодым в истории если бы не слил 7-ю игру в Бостоне клоунам из Майами год назад.
Ну да ладно.
Желаю тебе и твоим парням удачи в финале.
разбейте этот чертов Даллас в пух и прах со свипом.
Вы на это более чем способны.
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Молодец, только Команда уже 2 до этого выходила или в финал НБА или финал конференции. Удивителен был бы не выход, с учетом проблем у всех основных соперников по Востоку
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Ответ sfrrrR
Не знаю, может быть, весь ваш мир, состоящий из пациентов той клиники, которая так красочно описана в фильме "Пролетая над гнездом кукушки", будет болеть в финале за Даллас, однако, в реальном мире они ещё не в финале.
Кто-то верит, что лучшая пара клатчеров в НБА будут первыми, кто сольет 3-0?)
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