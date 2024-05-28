Джо Маззулла стал самым молодым тренером с 1969 года, который вывел команду в финал НБА
Джо Маззулла вывел «Бостон» в финальную серию НБА.
35-летний Маззулла стал самым молодым главным тренером с 1969 года, которому удалось дойти со своей командой до решающей серии сезона.
В 1969 году Билл Расселл вывел «Бостон» в финал в возрасте 35 лет, на тот момент он был на несколько месяцев моложе нынешнего Маззуллы.
В финальной серии Восточной конференции «Селтикс» справились с «Пэйсерс» в четырех встречах. Маззулла проводит второй сезон в качестве главного тренера клуба НБА.
Команда без игроков, но с тренером, - НЙ - в финал не вышла.
Команда с игроками и с тренером - Индиана - в финал не вышла.
А в финал вышла команда без тренера, с 2 чокерами, дедом и долговязым травматиком - Бостон.
Достойный финал нас ожидает.
Ну да ладно.
Желаю тебе и твоим парням удачи в финале.
разбейте этот чертов Даллас в пух и прах со свипом.
Вы на это более чем способны.