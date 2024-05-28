Джо Маззулла стал самым молодым тренером с 1969 года, который вывел команду в финал НБА

Джо Маззулла вывел «Бостон» в финальную серию НБА.

35-летний Маззулла стал самым молодым главным тренером с 1969 года, которому удалось дойти со своей командой до решающей серии сезона.

В 1969 году вывел « » в финал в возрасте 35 лет, на тот момент он был на несколько месяцев моложе нынешнего Маззуллы.

В финальной серии Восточной конференции «Селтикс» справились с «Пэйсерс» в четырех встречах. проводит второй сезон в качестве главного тренера клуба .