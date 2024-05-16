Джо Маззулла: «Все хотят побеждать, пока по-настоящему не приходит время побеждать. Тогда нужно взять себя в руки и делать то, что не хочется»

Теги Бостон Кливленд НБА Эл Хорфорд Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Деррик Уайт Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла рассказал о командном духе «Бостона».

«Селтикс» выиграли серию второго раунда у «Кливленда» (4-1)  и прошли в финал Восточной конференции.

«Если хочешь выиграть, нужно делать все, что угодно. Необходимо быть открытым для новых идей. Понимать, что игра может выглядеть по-разному. Джейлен бросил всего 9 раз сегодня, но был очень полезен в защите. Нацелен на решение своих задач. Тейтум показал свои способности к розыгрышу и постановке заслонов, что раскрыло игру для Деррика Уайта и Дрю Холидэя. Эл Хорфорд отлично открывался. Скамейка была полезной.

Все хотят побеждать, пока по-настоящему не приходит время побеждать. Тогда нужно взять себя в руки и делать то, что не очень хочется. Парни в команде следуют этому правилу. Каждая игра будет немного другой, каждая серия будет разной. Просто делай, что должен», – заявил главный тренер «Бостона» в послематчевой пресс-конференции.

4 комментария
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Ответ Денис Золотов
А что надо было сделать Бостону?) Специально поломать Тейтума и Брауна, чтобы "сравнять силы"? Они и так закончили серию в 5 матчах (лучший результат по 2 раундам пока что среди всех команд). Условный Денвер ой как не отказался бы, если по каким-либо обстоятельствам вылетел бы Гобер/Ант/КАТ, но всё равно пользователи спортса продолжают поливать Бостон (топ 1 команду по результатам регулярки, между прочим) за "слишком легкий посев"
Я не знаю, че там с пользователями спортса, я поливаю Бостон за плохую игру - а то, что сетка у них одна из самых халявных лет за двадцать - ну это факт, но не сам же Бостон в этом винить. А играют они халтурно, и видеть чемпионом команду, которая возьмёт гайку исключительно на разнице в классе, при этом показывая посредственную для своего ростера и статуса игру, не хочется
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Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, гигант мысли, отец русской демократии. Только благодаря этому философу дожали серию с Кавс без Митчелла и Аллена
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Ответ Consistency
Я не знаю, че там с пользователями спортса, я поливаю Бостон за плохую игру - а то, что сетка у них одна из самых халявных лет за двадцать - ну это факт, но не сам же Бостон в этом винить. А играют они халтурно, и видеть чемпионом команду, которая возьмёт гайку исключительно на разнице в классе, при этом показывая посредственную для своего ростера и статуса игру, не хочется
Как же ты прав... Бостон на голову или две сильнее Кливленда, даже здорового, но какую игру они показывали в серии порой... Это даже по рамкам регулярки смотрелось бы жалко, а тут так вообще. Бегают вяло, сбиваются на айзо, халтурят в защите. И все это с такой эмоцией, будто уже 7 гаек в кармане и в этот Финал уже даже не хочется. Не всегда так, но оскорбительно часто для плей офф.
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