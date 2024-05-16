Джо Маззулла: «Все хотят побеждать, пока по-настоящему не приходит время побеждать. Тогда нужно взять себя в руки и делать то, что не хочется»

Джо Маззулла рассказал о командном духе «Бостона».

«Селтикс» выиграли серию второго раунда у « » (4-1) и прошли в финал Восточной конференции.

«Если хочешь выиграть, нужно делать все, что угодно. Необходимо быть открытым для новых идей. Понимать, что игра может выглядеть по-разному. Джейлен бросил всего 9 раз сегодня, но был очень полезен в защите. Нацелен на решение своих задач. Тейтум показал свои способности к розыгрышу и постановке заслонов, что раскрыло игру для и . отлично открывался. Скамейка была полезной.

Все хотят побеждать, пока по-настоящему не приходит время побеждать. Тогда нужно взять себя в руки и делать то, что не очень хочется. Парни в команде следуют этому правилу. Каждая игра будет немного другой, каждая серия будет разной. Просто делай, что должен», – заявил главный тренер « » в послематчевой пресс-конференции.