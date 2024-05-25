Сергей Карасев: «До конца совсем немного, нужно отдать все, что осталось»

Сергей Карасев прокомментировал победу над «Локо» в 1-м матче серии за бронзу.

«Очень рад, что победили. Игра была сумбурной, много перепадов — уходили в отрыв, а затем пропускали рывки. « » в конце убежал на 7 очков, но мы не опустили руки и забрали эту важную для нас победу. Сейчас будем готовиться ко второй игре. Хочется надеяться, что у Ндура нормально все с ногой, потому что подобные ситуации не очень приятные.

Насколько сложно настраиваться на борьбу за бронзу?

Тяжело. Я утром с кровати, чтобы нормально ходить, встаю 20 минут. Конец сезона, мы понимаем, что болельщики нас поддерживают. Мы играем на своей площадке, играем ради них. Ты вообще, когда играешь в баскетбол, ты в любой игре нацелен на победу — вне зависимости, это предсезонка, регулярка или плей-офф. Если у тебя этого в крови нет, то лучше не играть в баскетбол.

Почему «Локо» в концовке так прибавил?

Сказалась усталость. Мы промазали свои броски, Трент из-под кольца даже смазал, а они забили. Тяжело весь матч и в нападении, и в защите играть. Но надо отдать должное ребятам, Денис Захаров вышел и зарешал в концовке. Важно, чтобы каждый игрок выходил и бился, до конца совсем немного, нужно отдать все, что осталось», – сказал форвард « ».