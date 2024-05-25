Джувэн Морган о серии за бронзу: «Все зависит от деталей, в том числе и от желания победить»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Джувэн Морган Баскетбол

Джувэн Морган прокомментировал победу над «Локо» в 1-м матче серии за бронзу.

«Это была наша игра с самого начала и до конца, баскетбол — это игра на опережение, и они совершили несколько рывков. По итогу мы смогли отреагировать на это и отыграться. Мы совершили несколько ключевых моментов в обороне на протяжении всего отрезка, и это помогло нам победить сегодня.

Интересный факт, что до сегодняшнего дня счет в очных играх по всем сезонам у «Зенита» и «Локо» был равным. Сегодняшний матч подтверждает, что это битва двух равных команд. Вы согласны?

О, конечно. «Локо» — отличная команда, мы — в свою очередь тоже. В этой серии все зависит от деталей, в том числе и от желания победить. Нам нужно отрабатывать в защите, и стараться продолжать в том же духе в нападении.

Впервые в сезоне мы сыграли в «Юбилейном». Изначально это хоккейная арена. Вы не замерзли?

О, я люблю холод, так что для меня это не слишком холодно, но многие парни говорят, что здесь прохладно. Так что да, это так.

В прошлом сезоне мы также начали бронзовую серию с победы, однако потом четыре раза подряд проиграли. Как не допустить тех самых ошибок?

Отрабатывать в защите и набирать как можно больше очков.

Уже послезавтра мы продолжаем. Чтобы вы хотели передать всем нашим болельщикам?

Вы нужны нам, ребята, приходите и поддержите нас еще громче, и мы принесем вам еще одну победу!» – сказал форвард «Зенита».

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