Окаро Уайта удалили за нападение на судью в 1-м матче против «Зенита»

Окаро Уайт был удален с площадки во время 1-го матча серии «Зенит» – «Локо».

Форвард «Локомотива-Кубани» был удален с площадки после того, как попытался напасть на судью во время 1-го матча серии за бронзу лиги ВТБ против « ».

Инцидент случился на 6-й минуте второй четверти встречи. После назначения штрафных бросков в пользу «Зенита» американец накричал на судью и попытался схватить его, но игроки « » оттащили партнера по команде.

Уайт получил два технических фола и был удален до конца матча.

Матч закончился победой «Зенита» со счетом 79:77 (1-0).