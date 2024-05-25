Окаро Уайта удалили за нападение на судью в 1-м матче против «Зенита»
Окаро Уайт был удален с площадки во время 1-го матча серии «Зенит» – «Локо».
Форвард «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт был удален с площадки после того, как попытался напасть на судью во время 1-го матча серии за бронзу Единой лиги ВТБ против «Зенита».
Инцидент случился на 6-й минуте второй четверти встречи. После назначения штрафных бросков в пользу «Зенита» американец накричал на судью и попытался схватить его, но игроки «Локо» оттащили партнера по команде.
Уайт получил два технических фола и был удален до конца матча.
Матч закончился победой «Зенита» со счетом 79:77 (1-0).