Окаро Уайта удалили за нападение на судью в 1-м матче против «Зенита»

Теги происшествия Локомотив-Кубань Зенит судьи Единая лига ВТБ Окаро Уайт Баскетбол

Окаро Уайт был удален с площадки во время 1-го матча серии «Зенит» – «Локо».

Форвард «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт был удален с площадки после того, как попытался напасть на судью во время 1-го матча серии за бронзу Единой лиги ВТБ против «Зенита».

Инцидент случился на 6-й минуте второй четверти встречи. После назначения штрафных бросков в пользу «Зенита» американец накричал на судью и попытался схватить его, но игроки «Локо» оттащили партнера по команде.

Уайт получил два технических фола и был удален до конца матча.

Матч закончился победой «Зенита» со счетом 79:77 (1-0).

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1 комментарий
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Привыкли вести себя как в прошлой серии,где на многое закрывали глаза
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