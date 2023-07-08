Костас Слукас стал вторым среди самых высокооплачиваемых греческих игроков в истории

Бывший разыгрывающий «Олимпиакоса» сегодня официально стал игроком « ». По информации Eurohoops, с 33-летним игроком подписан 3-летний контракт на 10 миллионов евро.

Таким образом, Слукас стал вторым среди самых высокооплачиваемых греческих игроков в истории.

Контракт Слукаса лишь немного уступил контракту легендарного , подписанному с в 2007 году – 10,5 млн евро за три года. Однако в 2008-м Папалукас расторг соглашение с московским клубом и перешел в «Олимпиакос», подписав новый 3-летний контракт на 9 млн.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло