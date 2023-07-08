Костас Слукас стал вторым среди самых высокооплачиваемых греческих игроков в истории

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Теодорос Папалукас Костас Слукас Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас сегодня официально стал игроком «Панатинаикоса». По информации Eurohoops, с 33-летним игроком подписан 3-летний контракт на 10 миллионов евро.

Таким образом, Слукас стал вторым среди самых высокооплачиваемых греческих игроков в истории.

Контракт Слукаса лишь немного уступил контракту легендарного Теодороса Папалукаса, подписанному с ЦСКА в 2007 году – 10,5 млн евро за три года. Однако в 2008-м Папалукас расторг соглашение с московским клубом и перешел в «Олимпиакос», подписав новый 3-летний контракт на 9 млн.

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