«Виртус» претендует на Габриэля Лундберга

«Виртус» пытается договориться о контракте с атакующим защитником Габриэлем Лундбергом (27 лет, 193 см), сообщает итальянское издание Home of Glory.

Ранее проходила информация о серьезном интересе к игроку со стороны , «Панатинаикоса» и «Монако».

Лундберг начинал прошедший сезон в составе и провел в 15 матчей, набирая в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи при реализации 43,6% трехочковых.

В марте датчанин присоединился к , но сыграл в только четыре матча.

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