«Виртус» претендует на Габриэля Лундберга

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«Виртус» пытается договориться о контракте с атакующим защитником Габриэлем Лундбергом (27 лет, 193 см), сообщает итальянское издание Home of Glory.

Ранее проходила информация о серьезном интересе к игроку со стороны «Фенербахче», «Панатинаикоса» и «Монако».

Лундберг начинал прошедший сезон в составе ЦСКА и провел в Евролиге 15 матчей, набирая в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи при реализации 43,6% трехочковых.

В марте датчанин присоединился к «Финиксу», но сыграл в НБА только четыре матча.

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