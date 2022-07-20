«Виртус» претендует на Габриэля Лундберга

«Виртус» пытается договориться о контракте с атакующим защитником Габриэлем Лундбергом (27 лет, 193 см), сообщает итальянское издание Home of Glory.
Ранее проходила информация о серьезном интересе к игроку со стороны «Фенербахче», «Панатинаикоса» и «Монако».
Лундберг начинал прошедший сезон в составе ЦСКА и провел в Евролиге 15 матчей, набирая в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи при реализации 43,6% трехочковых.
В марте датчанин присоединился к «Финиксу», но сыграл в НБА только четыре матча.
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