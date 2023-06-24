ЦСКА проявляет интерес к Джалину Смиту

ЦСКА входит в число клубов, заинтересованных в приобретении атакующего защитника «Альбы» Джалина Смита (28 лет, 193 см), сообщает немецкий инсайдер Руперт Фабиг.

По его информации, Смит интересен нескольким клубам Евролиги. Фаворитом на данный момент является « ». Также на американца претендуют « » и « ».

В прошедшем сезоне Евролиги Смит набирал 11,5 очка в среднем за матч.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?