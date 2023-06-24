ЦСКА проявляет интерес к Джалину Смиту
ЦСКА входит в число клубов, заинтересованных в приобретении атакующего защитника «Альбы» Джалина Смита (28 лет, 193 см), сообщает немецкий инсайдер Руперт Фабиг.
По его информации, Смит интересен нескольким клубам Евролиги. Фаворитом на данный момент является «Фенербахче». Также на американца претендуют «Партизан» и «Панатинаикос».
В прошедшем сезоне Евролиги Смит набирал 11,5 очка в среднем за матч.
УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?
1 комментарий