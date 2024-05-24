Брайан Уиндхорст: «Кливленд» предложит Доновану Митчеллу продление на 200 миллионов долларов, встречу с новым главным тренером и новую концепцию состава»
Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с Донованом Митчеллом.
«Кавальерс» собираются защищать Донована Митчелла и дистанцировать его от решения об увольнении Джей Би Бикерстаффа. Донован не просил его уволить. Все не так явно. Отношение становится понятно за шесть месяцев, а не за шесть минут разговора после сезона.
«Кливленд» верит, что шансы клуба на переподписание Митчелла возрастают со сменой тренера. Не думаю, что они это скажут открыто, но это так.
Через три недели клуб встретится с Митчеллом, чтобы обсудить три вещи. Они предложат ему продление на 200 миллионов долларов. Скорее всего, представят ему нового главного тренера и обсудят его видение места Митчелла на игровой площадке. И предложат концепцию обновления состава, в первую очередь концентрируясь на Дариусе Гарлэнде», – рассказал инсайдер ESPN.
- ни путю
Простите, парни, не сдержался...