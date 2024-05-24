Брайан Уиндхорст: «Кливленд» предложит Доновану Митчеллу продление на 200 миллионов долларов, встречу с новым главным тренером и новую концепцию состава»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с Донованом Митчеллом.

«Кавальерс» собираются защищать Донована Митчелла и дистанцировать его от решения об увольнении Джей Би Бикерстаффа. Донован не просил его уволить. Все не так явно. Отношение становится понятно за шесть месяцев, а не за шесть минут разговора после сезона.

«Кливленд» верит, что шансы клуба на переподписание Митчелла возрастают со сменой тренера. Не думаю, что они это скажут открыто, но это так.

Через три недели клуб встретится с Митчеллом, чтобы обсудить три вещи. Они предложат ему продление на 200 миллионов долларов. Скорее всего, представят ему нового главного тренера и обсудят его видение места Митчелла на игровой площадке. И предложат концепцию обновления состава, в первую очередь концентрируясь на Дариусе Гарлэнде», – рассказал инсайдер ESPN.

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14 комментариев
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они думают что митчел леброн 💯💯💯💀💀💀💀☠️☠️☠️
+6
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+6
А так же офис президента клуба , его жену, собственную резиденцию за городом
+7
-2
+5
- апути
- ни путю

Простите, парни, не сдержался...
+3
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(c) Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королём
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да сразу статую у стадиона поставьте ему, чего уж там
+2
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Ого, не проще его сразу сделать управляющим ?!
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Ответ Pavel Gurin
А так же офис президента клуба , его жену, собственную резиденцию за городом
жену президента клуба
+1
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+1
Ответ hodor 12
Когда то совсем недавно, Айзею Томаса начали называть грузовик с деньгами... Сколько он там просил то у Бостона.... А, Митчелл, это прямо какой то товарняк с бабками. Ну, ну....Думаю доживу до контракта в ярд какому нибудь понторезу...
А в чем собственно проблема? Митчелл в хорошей команде, явно ее лидер, вызывался на мвз, давно в лиге, но еще в расцвете сил. 200 млн - это рыночный контракт игрока его калибра.
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Ну этот явно остается в Кавс, чем бы он там ранее был недоволен
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Когда то совсем недавно, Айзею Томаса начали называть грузовик с деньгами... Сколько он там просил то у Бостона.... А, Митчелл, это прямо какой то товарняк с бабками. Ну, ну....Думаю доживу до контракта в ярд какому нибудь понторезу...
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🤣
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Дэн Гилберт еще у руля, или продал? Если это он так отмачивает, то пора за таблетками.
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