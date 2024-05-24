Брайан Уиндхорст: «Кливленд» предложит Доновану Митчеллу продление на 200 миллионов долларов, встречу с новым главным тренером и новую концепцию состава»

Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с Донованом Митчеллом.

«Кавальерс» собираются защищать и дистанцировать его от решения об увольнении . Донован не просил его уволить. Все не так явно. Отношение становится понятно за шесть месяцев, а не за шесть минут разговора после сезона.

« » верит, что шансы клуба на переподписание Митчелла возрастают со сменой тренера. Не думаю, что они это скажут открыто, но это так.

Через три недели клуб встретится с Митчеллом, чтобы обсудить три вещи. Они предложат ему продление на 200 миллионов долларов. Скорее всего, представят ему нового главного тренера и обсудят его видение места Митчелла на игровой площадке. И предложат концепцию обновления состава, в первую очередь концентрируясь на Дариусе Гарлэнде», – рассказал инсайдер ESPN.