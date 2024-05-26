«Я уверен, что он это видел». Эргин Атаман посвятил победу в Евролиге покойному отцу

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос Реал Баскетбол

Эргин Атаман посвятил победу в сезоне Евролиги-2023/24 покойному отцу.

«Эмоции – потрясающие! Нас здесь, в Берлине, около 15 000 человек. Мы заслужили это своей игрой на протяжении всего сезона. Мы провели отличный сезон. Сегодня мы проигрывали 15 очков, позволили им набрать 36 очков в первой четверти, но совершили камбэк. Это потрясающе. Я очень счастлив и горжусь.

Вы знаете, что месяц назад я потерял отца. Я уверен, что он это видел. Он был со мной во время всех побед с «Анадолу Эфесом».

Еще раз спасибо всем греческим и турецким болельщикам», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».

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