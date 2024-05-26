Костас Слукас — MVP «Финала четырех» Евролиги-2024

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Реал Костас Слукас Баскетбол

Костас Слукас получил награду MVP «Финала четырех» Евролиги-2024.

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас стал самым результативным игроком финального матча Евролиги-2023/24 и был признан MVP «Финала четырех».

«Панатинаикос» обыграл в финале «Реал» со счетом 95:80 и стал новым чемпионом Евролиги.

34-летний Слукас завершил встречу с 24 очками (6 из 6 с игры, 8 из 9 с линии), 3 передачами, 2 подборами и 2 потерями за 25 минут на паркете.

Греческий защитник стал третьим игроком в истории Евролиги, который становился чемпионом четыре раза. Два других – Кайл Хайнс и Шарунас Ясикявичус.

Кроме того, Слукас – лишь второй игрок в истории, кто выигрывал Евролигу с тремя разными командами. Первым, кому это удалось, был Ясикявичус.

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3 комментария
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Продолжил дело легендарных греческих героев - как же круто смотрелись особенно 2 трёшки подряд в перестрелке с Юлем.
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6/6 с игры 🤯
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