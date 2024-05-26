Костас Слукас — MVP «Финала четырех» Евролиги-2024

Костас Слукас получил награду MVP «Финала четырех» Евролиги-2024.

Разыгрывающий « » стал самым результативным игроком финального матча -2023/24 и был признан MVP «Финала четырех».

«Панатинаикос» обыграл в финале « » со счетом 95:80 и стал новым чемпионом Евролиги.

34-летний Слукас завершил встречу с 24 очками (6 из 6 с игры, 8 из 9 с линии), 3 передачами, 2 подборами и 2 потерями за 25 минут на паркете.

Греческий защитник стал третьим игроком в истории Евролиги, который становился чемпионом четыре раза. Два других – Кайл Хайнс и Шарунас Ясикявичус.

Кроме того, Слукас – лишь второй игрок в истории, кто выигрывал Евролигу с тремя разными командами. Первым, кому это удалось, был Ясикявичус.