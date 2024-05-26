Скотти Пиппен о «Финале четырех» Евролиги: «Атмосфера – потрясающая. Жаль, что в НБА не такие болельщики»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Реал НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Скотти Пиппен поделился впечатлениями от «Финала четырех» Евролиги в Берлине.

«На арене довольно шумно, зрители действительно вовлечены, они рано приходят и показывают поддержку своей команде. Мне очень нравится атмосфера.

Нет, я никогда не играл в подобной атмосфере. Это потрясающе. Жаль, что в НБА не такие болельщики.

Думаю, что в финале будет захватывающая игра. Мадридская команда, кажется, имеет небольшое преимущество в росте. Так что я отдам предпочтение им», – сказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

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7 комментариев
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Так НБА большую часть сезона — это шоу и конкурс трехочковых и проходов без сопротивления.
Евролига — это рубка на паркете и на трибуне.
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Объективно говоря, смотрю в нба только плей-офф, а Евролига радует рубкой весь сезон. Те кто сам играет в баскет понимают, что Евролига это место, где можно подсмотреть, научиться, а в НБА данки от джа и трехи от Карри. Талант в НБА безусловно на другом уровне, но Евролига - это место командной мысли 💭 ждём ОИ 24 европейские сборные, как никогда сильны
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Ответ Григорий Тимофеев
Судя по битве за права на трансляцию игр НБА конкурс трехочковых сильно популярнее. Тем более нынче разрешили играть чуть жестче
Тэйлор Свифт тоже популярнее многих нормальных исполнителей, и что?..
Дом-2 был тоже очень популярен.
+4
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Ну так греки играют :) сербы, турки, греки, литовцы – атмосферу обеспечат
+1
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+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Так НБА большую часть сезона — это шоу и конкурс трехочковых и проходов без сопротивления. Евролига — это рубка на паркете и на трибуне.
Судя по битве за права на трансляцию игр НБА конкурс трехочковых сильно популярнее. Тем более нынче разрешили играть чуть жестче
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Тэйлор Свифт тоже популярнее многих нормальных исполнителей, и что?.. Дом-2 был тоже очень популярен.
Классная у Тэйлор Свифт музыка, она уж точно по праву на своём месте
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Ответ Лотерейный Пик
Классная у Тэйлор Свифт музыка, она уж точно по праву на своём месте
Ну да, Тэйлор Свифт, Бритни Спирс… )
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