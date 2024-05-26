Скотти Пиппен о «Финале четырех» Евролиги: «Атмосфера – потрясающая. Жаль, что в НБА не такие болельщики»

Скотти Пиппен поделился впечатлениями от «Финала четырех» Евролиги в Берлине.

«На арене довольно шумно, зрители действительно вовлечены, они рано приходят и показывают поддержку своей команде. Мне очень нравится атмосфера.

Нет, я никогда не играл в подобной атмосфере. Это потрясающе. Жаль, что в НБА не такие болельщики.

Думаю, что в финале будет захватывающая игра. Мадридская команда, кажется, имеет небольшое преимущество в росте. Так что я отдам предпочтение им», – сказал шестикратный чемпион в составе «Чикаго».