Скотти Пиппен о «Финале четырех» Евролиги: «Атмосфера – потрясающая. Жаль, что в НБА не такие болельщики»
Скотти Пиппен поделился впечатлениями от «Финала четырех» Евролиги в Берлине.
«На арене довольно шумно, зрители действительно вовлечены, они рано приходят и показывают поддержку своей команде. Мне очень нравится атмосфера.
Нет, я никогда не играл в подобной атмосфере. Это потрясающе. Жаль, что в НБА не такие болельщики.
Думаю, что в финале будет захватывающая игра. Мадридская команда, кажется, имеет небольшое преимущество в росте. Так что я отдам предпочтение им», – сказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Евролига — это рубка на паркете и на трибуне.
Дом-2 был тоже очень популярен.