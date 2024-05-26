Эргин Атаман: «Если команды из нижней части турнирной таблицы НБА интересуются моими секретами, пусть свяжутся»

Эргин Атаман готов помочь клубу НБА раскрыть свой потенциал.

вывел « », закончивший предыдущий сезон на 17-м месте, в финал турнира. Греческий клуб вернулся в «Финал четырех» впервые с 2012 года.

«Если одна из команд из нижней части турнирной таблицы интересуется моим секретом, я тут. Пусть свяжутся со мной. Не буду объяснять мой подход. Пусть связываются, и мы вместе поднимем их команду со дна и доведем ее до самой вершины. Это не так уж сложно», – заявил турецкий специалист.