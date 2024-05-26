Эргин Атаман: «Если команды из нижней части турнирной таблицы НБА интересуются моими секретами, пусть свяжутся»
Эргин Атаман готов помочь клубу НБА раскрыть свой потенциал.
Эргин Атаман вывел «Панатинаикос», закончивший предыдущий сезон Евролиги на 17-м месте, в финал турнира. Греческий клуб вернулся в «Финал четырех» впервые с 2012 года.
«Если одна из команд из нижней части турнирной таблицы НБА интересуется моим секретом, я тут. Пусть свяжутся со мной. Не буду объяснять мой подход. Пусть связываются, и мы вместе поднимем их команду со дна и доведем ее до самой вершины. Это не так уж сложно», – заявил турецкий специалист.