«Новый Орлеан» заинтересован в приобретении Дариуса Гарлэнда

«Пеликанс» могут выменять у «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда.

« » планирует усилить заднюю линию в это межсезонье. Клуб рассматривает возможность приобретения разыгрывающего « » путем обмена.

Ожидается, что «Пеликанс» возобновят переговоры с «Кавальерс». Вполне вероятно, что предложение «Нового Орлеана» будет включать в себя форварда Брэндона Ингрэма и его истекающий контракт на 36 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Гарлэнд будет добиваться обмена из «Кавальерс», если команда продлит соглашение с Донованом Митчеллом. В контракте Гарлэнда осталось четыре года и 163,2 миллиона долларов.