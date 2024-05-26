«Новый Орлеан» заинтересован в приобретении Дариуса Гарлэнда

Теги возможные переходы Кливленд Новый Орлеан НБА Дариус Гарлэнд Баскетбол

«Пеликанс» могут выменять у «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда.

«Новый Орлеан» планирует усилить заднюю линию в это межсезонье. Клуб рассматривает возможность приобретения разыгрывающего «Кливленда» Дариуса Гарлэнда путем обмена.

Ожидается, что «Пеликанс» возобновят переговоры с «Кавальерс». Вполне вероятно, что предложение «Нового Орлеана» будет включать в себя форварда Брэндона Ингрэма и его истекающий контракт на 36 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Гарлэнд будет добиваться обмена из «Кавальерс», если команда продлит соглашение с Донованом Митчеллом. В контракте Гарлэнда осталось четыре года и 163,2 миллиона долларов.

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1 комментарий
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Хотят избавиться от Ингрэма и заинтересованы в Гарлэнде… такое себе
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