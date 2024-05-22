Командам НБА более интересен вариант с приобретением Дариуса Гарлэнда по сравнению с Трэем Янгом
Дариус Гарлэнд более интересен клубам НБА по сравнению с Трэем Янгом.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, если разыгрывающий «Кавальерс» станет доступен для обмена, то заинтересованные в усилении задней линии команды сперва обратят внимание на него, а не на игрока «Хоукс».
Считается, что Гарлэнд станет кандидатом на обмен, если «Кливленду» удастся сохранить Донована Митчелла.
Слухи об обмене Янга циркулировали по ходу сезона-23/24. Ожидается, что клуб рассмотрит варианты по плеймейкеру и в межсезонье-2024.