Командам НБА более интересен вариант с приобретением Дариуса Гарлэнда по сравнению с Трэем Янгом

Дариус Гарлэнд более интересен клубам НБА по сравнению с Трэем Янгом.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, если разыгрывающий «Кавальерс» станет доступен для обмена, то заинтересованные в усилении задней линии команды сперва обратят внимание на него, а не на игрока «Хоукс».

Считается, что станет кандидатом на обмен, если « » удастся сохранить Донована Митчелла.

Слухи об обмене циркулировали по ходу сезона-23/24. Ожидается, что клуб рассмотрит варианты по плеймейкеру и в межсезонье-2024.