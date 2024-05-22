Командам НБА более интересен вариант с приобретением Дариуса Гарлэнда по сравнению с Трэем Янгом

Теги возможные переходы Атланта Кливленд НБА Трэй Янг Дариус Гарлэнд Баскетбол

Дариус Гарлэнд более интересен клубам НБА по сравнению с Трэем Янгом.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, если разыгрывающий «Кавальерс» станет доступен для обмена, то заинтересованные в усилении задней линии команды сперва обратят внимание на него, а не на игрока «Хоукс».

Считается, что Гарлэнд станет кандидатом на обмен, если «Кливленду» удастся сохранить Донована Митчелла.

Слухи об обмене Янга циркулировали по ходу сезона-23/24. Ожидается, что клуб рассмотрит варианты по плеймейкеру и в межсезонье-2024.

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1 комментарий
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после такого плей-офф лучше леху шведа подписать
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