Андреас Пистиолис о победе в 1-м матче над УНИКСом: «Это только первая четверть финальной серии»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис прокомментировал победу над УНИКСом в 1-м матче.

«Игра получилась упорной, но она и не могла быть другой в финальной серии между двумя отличными командами.

Нам удалось одержать победу, но, с другой стороны, это ничего не значит. Ведь это только первая четверть финальной серии. Нам нужно выиграть еще.

Считаю, сегодня мы проявили характер. В то же время еще многое предстоит улучшить. Во многих аспектах мы должны прибавить, чтобы стать чемпионами. Следует забыть про сегодняшнюю победу и сосредоточиться на следующем матче», – сказал главный тренер ЦСКА.

Московский ЦСКА вырвал победу у казанского УНИКСа в первом выездном матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (96:95, 1-0).

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