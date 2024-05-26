Кинан Эванс получил серьезную травму колена

Теги Жальгирис травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Литкабелис Кинан Эванс Баскетбол

Кинан Эванс вновь выбыл из строя с серьезной травмой колена.

Звездный защитник «Жальгириса» Кинан Эванс травмировался во время 3-го матча полуфинальной серии плей-офф чемпионата Литвы против «Литкабелиса» (88:79, 3-0).

В третьей четверти встречи Эванс упал на паркет после попытки помешать броску Дейвидаса Сирвидиса из угла. Игрок схватился за левую ногу в районе колена и прокричал: «Почему?»

Сообщается, что Эванса доставили в местную больницу. По информации 15min.lt, игрок выбыл из строя на 6-8 месяцев из-за травм коленной чашечки и связок. Точный диагноз будет установлен после дополнительных обследований в понедельник.

Эванс пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия правой ноги.

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