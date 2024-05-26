Мишко Ражнатович: «У европейского баскетбольного бизнеса нет светлого будущего»

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Мишко Ражнатович беспокоится о будущем европейского баскетбола.

«Я влюблен в европейский баскетбол. Это площадка, на которой я играю, я связан с Евролигой, но у европейского баскетбольного бизнеса нет светлого будущего.

Деньги в НБА очень большие и будут только увеличиваться. Кроме того, количество двусторонних контрактов увеличивается, а Европа получает все меньше и меньше качественных игроков из США. Если НБА добавит еще две команды, для Европы останется на 40 игроков меньше. Если будет разрешен третий двусторонний контракт, тогда станет на 70 игроков меньше.

Европейские команды не дают возможность молодым игрокам, а лиги стареют. У нас нет новых лиц, потому что лучшие молодые игроки улетают в НБА. Кроме того, на деньги от NIL университеты будут выбирать лучших молодых игроков, которые не играют в НБА.

Я не знаю, кто будет новыми лицами Евролиги через три-четыре года. Я беспокоюсь о баскетболе в Европе. Нет сомнений, что конкуренция огромна и интересна, но Евролиге не хватает таких звезд, как те, что были раньше: Спанулис, Диамантидис, Наварро... Я бы хотел ошибаться», – сказал один из самых влиятельных агентов в Европе.

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