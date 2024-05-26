Андреа Тринкьери о травме Кинана Эванса: «Жаль, что я не могу отдать ему свое колено»

Теги Жальгирис травмы Turkish Airlines EuroLeague Андреа Тринкьери Кинан Эванс Баскетбол

Андреа Тринкьери прокомментировал серьезную травму Кинана Эванса.

«Я бы предпочел, чтобы вы начали с вопросов. Я не в самом лучшем настроении. Прошу прощения. Похоже, что плохо дело.

Мне невероятно обидно за этого потрясающего человека. Сложно подобрать подходящие слова. В третьей четверти он три раза подставился под фол в нападении, три раза. Он сражается за эту команду и днем, и ночью, как будто он родился на реке Неман от каких-то рыбаков. У него зелено-белое сердце. То, что произошло, меня убивает.

Жаль, что я не могу отдать ему свое колено», – сказал главный тренер «Жальгириса».

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