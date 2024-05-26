Сергей Кущенко о студенческой спортивной лиге: «АСБ и Единая лига ВТБ аккуратно подглядывают друг за другом по части шоу и креатива!»

Теги Сергей Кущенко Александр Коновалов Единая лига ВТБ Ассоциация студенческого баскетбола Баскетбол

В Химках прошел Суперфинал студенческой спортивной лиги АСБ.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко принял участие в Совете АСБ и Матче Друзей. Его собеседниками стали председатель наблюдательного совета АСБ Александр Коновалов и исполнительный директор Сергей Крюков. Участники обсудили развитие, перспективы и формат турнира.

«АСБ, большое спасибо за прекрасный баскетбольный уикенд! Приезжая на такие мероприятия, я всегда вспоминаю 2007 год и самое начало проекта: первый баскетбол в исполнении студентов. За 17 лет Ассоциация прошла большой путь, прогрессировав во всех направлениях. Наблюдать за студенческим баскетболом сейчас – одно удовольствие. Признаюсь, АСБ и Единая Лига ВТБ аккуратно подглядывают друг за другом по части шоу и креатива! Очень рад нашему совместному партнерству с одним из самых ярких российских баскетбольных проектов. Большое уважение руководству, которое продолжает держать всю систему в тонусе. Поздравляю всех с крутым баскетбольным праздником!» – прокомментировал Кущенко итоги уикенда.

АСБ – самая крупная студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире. В турнире приняли участие 401 мужская и 226 женских команд.

Победителем стал Уральский федеральный университет, одолевший в финале МГАФК (89:75). Женскую часть турнира выиграли «Владимирские львицы», победившие ГУТИД (75:64).

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1 комментарий
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Ого! Более шестисот команд! Круто! Поздравнение победителям!
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