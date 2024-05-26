Андреас Пистиолис: «Сейчас время игроков»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

ЦСКА сыграет в первом матче финальной серии в Казани.

«Сейчас время игроков, а наша цель — рассказать им во время подготовки мелкие детали, которые важны в матчах такого рода. Им придется выкладываться и сражаться. По моей философии, мы не встречаемся с каким-то одним игроком, мы встречаемся с командой, вышедшей в финал, с множеством хороших баскетболистов и замечательных личностей. Мы абсолютно готовы, ожидаю увидеть наших парней в еще лучшей форме, потому что я всегда требую улучшения, требую большего, чем видел на площадке, потому что знаю, на что способны наши ребята», – заявил главный тренер Андреас Пистиолис.

Сезонная серия команд завершилась со счетом 3-1 в пользу УНИКСа. Казанский клуб является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

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