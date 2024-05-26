«Филадельфия» проявляет интерес к Леброну Джеймсу
«Сиксерс» присматриваются к Леброну Джеймсу и другим возможным свободным агентам.
Об этом сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.
«Сиксерс» действительно присматриваются к другим дорогостоящим эффективным игрокам на случай, если им не удастся заполучить Пола Джорджа. Вот почему они также присматриваются к возможным свободным агентам, таким как Леброн Джеймс из «Лейкерс» и форварду «Нью-Йорка» О Джи Ануноби.
Если не получится подписать игрока на рынке свободных агентов, «Сиксерс» считают, что могут использовать свои драфт-активы и свободное пространство в платежной ведомости, чтобы приобрести игрока, способного изменить ситуацию, посредством обмена. В число интересующих их игроков попали форвард «Майами» Джимми Батлер, защитник «Чикаго» Зак Лавин и форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм», – пишет Помпи.
И в новости написано, что если свободным агентом никого заманить не получится, то Фила будет рассматривать варианты получения Батлера и Лавина.
Стать чемпионом с новой командой в 40 лет - отличное достижение. К тому же с такой популярной франшизой.
Да и на востоке явно больше возможностей для отдыха будет, не нужно 71 матч проводить, чтоб хотя бы за плей-инн зацепиться.
Но ужиматься краб не будет. Слишком стыдно для него, да и для лиги плохой звоночек
А Батлер и Леброн к ним точно не поедут
Шо, опять?!