«Филадельфия» проявляет интерес к Леброну Джеймсу

«Сиксерс» присматриваются к Леброну Джеймсу и другим возможным свободным агентам.

Об этом сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

«Сиксерс» действительно присматриваются к другим дорогостоящим эффективным игрокам на случай, если им не удастся заполучить Пола Джорджа. Вот почему они также присматриваются к возможным свободным агентам, таким как из « » и форварду «Нью-Йорка» .

Если не получится подписать игрока на рынке свободных агентов, «Сиксерс» считают, что могут использовать свои драфт-активы и свободное пространство в платежной ведомости, чтобы приобрести игрока, способного изменить ситуацию, посредством обмена. В число интересующих их игроков попали форвард «Майами» , защитник «Чикаго» и форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм», – пишет Помпи.