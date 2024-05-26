«Филадельфия» проявляет интерес к Леброну Джеймсу

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Джимми Батлер Зак Лавин Брэндон Ингрэм О Джи Ануноби Баскетбол

«Сиксерс» присматриваются к Леброну Джеймсу и другим возможным свободным агентам.

Об этом сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

«Сиксерс» действительно присматриваются к другим дорогостоящим эффективным игрокам на случай, если им не удастся заполучить Пола Джорджа. Вот почему они также присматриваются к возможным свободным агентам, таким как Леброн Джеймс из «Лейкерс» и форварду «Нью-Йорка» О Джи Ануноби.

Если не получится подписать игрока на рынке свободных агентов, «Сиксерс» считают, что могут использовать свои драфт-активы и свободное пространство в платежной ведомости, чтобы приобрести игрока, способного изменить ситуацию, посредством обмена. В число интересующих их игроков попали форвард «Майами» Джимми Батлер, защитник «Чикаго» Зак Лавин и форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм», – пишет Помпи.

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18 комментариев
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Брон в одном списке с Лавином и Ануноби… Дожили
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Эмбиид, Леброн, Тайриз Макси+норм ролевики = титул.
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Ответ fhneh
Хинки игрок. И даже без гарантий перехода Леброна он способен задрафтовать Бронни - авось получится. А там места в платежке под 2 максималки + Эмбид + Макси которого продлят в последнюю очередь. И превосходное умение приобретать максимально полезных ролевиков. Чем не вариант для Леброна завершать карьеру в борьбе за гайку (Макси-Джордж-Леброн-Батюм-Эмбид), нежели прозебать в Лейкерс, с которыми последний поход уже скорее всего проведен
Хинки разве что в казино игрок, уже несколько лет
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В Никс его :)
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Для всех команд Леброн Джеймс - это гарантированное увеличение прибыли, несмотря на большой контракт и риск того что после его ухода команду придется собирать заново.
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Ответ Дама из Сан-Антонио
Брон в одном списке с Лавином и Ануноби… Дожили
А что не так? ПиДжи, Леброн и Ануоби 3 самых сильных свободных агентов, поэтому Ануоби и в списке.
И в новости написано, что если свободным агентом никого заманить не получится, то Фила будет рассматривать варианты получения Батлера и Лавина.
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Леброн за свою карьеру заработал уже на 20 поколений вперед. Вполне мог бы ужаться по зарплате и подписаться с Филой.

Стать чемпионом с новой командой в 40 лет - отличное достижение. К тому же с такой популярной франшизой.
Да и на востоке явно больше возможностей для отдыха будет, не нужно 71 матч проводить, чтоб хотя бы за плей-инн зацепиться.
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Ответ fhneh
Хинки игрок. И даже без гарантий перехода Леброна он способен задрафтовать Бронни - авось получится. А там места в платежке под 2 максималки + Эмбид + Макси которого продлят в последнюю очередь. И превосходное умение приобретать максимально полезных ролевиков. Чем не вариант для Леброна завершать карьеру в борьбе за гайку (Макси-Джордж-Леброн-Батюм-Эмбид), нежели прозебать в Лейкерс, с которыми последний поход уже скорее всего проведен
Хинки доигрался до волчьего билета в лиге)
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Ответ MTZ_2022
Эмбиид, Леброн, Тайриз Макси+норм ролевики = титул.
Про условии, что Эмбиид будет в ПО здоров
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Ответ AlphaBeast
А что не так? ПиДжи, Леброн и Ануоби 3 самых сильных свободных агентов, поэтому Ануоби и в списке. И в новости написано, что если свободным агентом никого заманить не получится, то Фила будет рассматривать варианты получения Батлера и Лавина.
Сильно сомневаюсь что Батлер захочет вернуться в Филадельфию. Нынешний Лавин это не укрепление, а очень даже ухудшение. Помимо того что он мусорный игрок, у него опыт игры в плей-офф практически отсутствует. За десятилетнюю карьеру всего один выход.
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Ответ AlphaBeast
А что не так? ПиДжи, Леброн и Ануоби 3 самых сильных свободных агентов, поэтому Ануоби и в списке. И в новости написано, что если свободным агентом никого заманить не получится, то Фила будет рассматривать варианты получения Батлера и Лавина.
ещё есть Харден, пора ему с Мори воссоединяться)
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Ответ fhneh
Хинки игрок. И даже без гарантий перехода Леброна он способен задрафтовать Бронни - авось получится. А там места в платежке под 2 максималки + Эмбид + Макси которого продлят в последнюю очередь. И превосходное умение приобретать максимально полезных ролевиков. Чем не вариант для Леброна завершать карьеру в борьбе за гайку (Макси-Джордж-Леброн-Батюм-Эмбид), нежели прозебать в Лейкерс, с которыми последний поход уже скорее всего проведен
какой такой Хинки?)) назад в будущее
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В свое время Леброн как раз и выбирал между Лал и Филой. У одних был безграничный медийный потенциал, у вторых потенциала игрового выше крыше(как бы фанаты Лал/хейтеры Краба не накидывали, в лал была весьма средняя молодежь). Ну а сейчас Джеймс туда не пойдет. Какой смысл, гайки не гарантированы(хоть шансов и больше, чем в Лейкерс), медийка в 10 раз меньше(хоть Фила и больший рынок), хейтеры глумиться будут, фанаты будут от американского французского камерунца плеваться. Но вариант, в котором 76 возьмут сына - это лучший расклад(после Лал офк), так не придется и в совсем деревню ехать(или забивать на дикое желание и очередной вечный хайлайт) и можно в сильной команде последние года провести

Но ужиматься краб не будет. Слишком стыдно для него, да и для лиги плохой звоночек
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Ингрема пусть забирают. Ингрем + Эмбиид, и Филу можно переименовывать в Sanatoriums. Да и Джоэлю будет на кого вину свалить, в случае чего.
А Батлер и Леброн к ним точно не поедут
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У Филы уже есть своя коронованная особа !!Бывший африканец , ныне американец , с французским паспортом!!!
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Джимми Батлер :))))))))))
Шо, опять?!
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Джимбо обратно в Филу под конец карьеры было бы символично
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